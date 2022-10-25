Оккупанты обустраивают оборонительные позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области — Генштаб 25 октября, 07:26 Генштаб сообщил, как оккупанты обустраивают оборонительные позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области (Фото:Генштаб)

По имеющейся информации, российские оккупанты обустраивают оборонительные позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области.

Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на вторник, 25 октября.

В районе населенного пункта Горностаевка инженерно-саперные подразделения оккупантов проводят минирование береговой линии, оставляя небольшие проходы для потенциального отступления своих войск с правого берега.

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Также армия РФ продолжает вывозить местных жителей из временно занятого Херсона.

С правобережной части города в населенные пункты Геническ и Скадовск вывезено оборудование и персонал всех банков и оккупационной администрации. Украдено оборудование Интернет-провайдеров.

Эвакуации подлежат представители оперативных служб и медицинский персонал. Прекращено финансирование школ и обеспечение питанием детей в школах.

Выросло количество грабежей местных жителей и случаев мародерства.

В населенный пункт Львово на смену эвакуированным коллаборантам перебрасывают военнослужащих из числа мобилизованных лиц.