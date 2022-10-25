Оккупанты обустраивают оборонительные позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области — Генштаб
Генштаб сообщил, как оккупанты обустраивают оборонительные позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области (Фото:Генштаб)
По имеющейся информации, российские оккупанты обустраивают оборонительные позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области.
Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на вторник, 25 октября.
В районе населенного пункта Горностаевка инженерно-саперные подразделения оккупантов проводят минирование береговой линии, оставляя небольшие проходы для потенциального отступления своих войск с правого берега.
Также армия РФ продолжает вывозить местных жителей из временно занятого Херсона.
С правобережной части города в населенные пункты Геническ и Скадовск вывезено оборудование и персонал всех банков и оккупационной администрации. Украдено оборудование Интернет-провайдеров.
Эвакуации подлежат представители оперативных служб и медицинский персонал. Прекращено финансирование школ и обеспечение питанием детей в школах.
Выросло количество грабежей местных жителей и случаев мародерства.
В населенный пункт Львово на смену эвакуированным коллаборантам перебрасывают военнослужащих из числа мобилизованных лиц.