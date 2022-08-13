Оккупанты стремительно теряют военную технику в Луганской области — СтратКом

13 августа, 18:06
Последствия ударов РФ по населенным пунктам Луганской области (Фото:Сергей Гайдай / Telegram)

Последствия ударов РФ по населенным пунктам Луганской области (Фото:Сергей Гайдай / Telegram)

На Луганском плацдарме россияне начали терять свою технику, часть из которой считается непригодной для дальнейшей эксплуатации.

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций ВСУ.

По информации военных, оккупанты в Луганской области несут серьезные потери по технике.

«Так, в подразделениях 90 тд, родом из Чебаркуль — это 41а ЦВО, у 6 ТП из 26 бывших танков боеспособными осталось только 12», — говорится в сообщении.

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Четыре танка уничтожены без возможности восстановления, еще 10 непригодны для эксплуатации.

«У 228 МСП из Екатеринбурга из имеющихся 31 танка, лишь 2 остались в строю! 13 непригодны к эксплуатации из — за повреждений и поломок, 11 находятся в ремонте, а 5 передали другим подразделениям для восстановления боеспособности», — сообщают в центре.

Подобная ситуация сложилась и с БТР оккупантов. Из 82 БТР боеспособными остались 42, 34 безвозвратно уничтожены, а 6 отправлены на ремонт из-за поломок.

13 августа глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что российская армия пытается атаковать Бахмут (Донецкая область) со стороны Попасной (Луганская область), однако не может преодолеть сопротивление украинских сил на последних свободных территориях региона.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Российская агрессия Луганская область Война России против Украины

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