На Донбассе оккупанты снизили интенсивность наступления: в ВСУ назвали причину 25 ноября, 10:00 Интенсивность боев на Донбассе снизилась (Фото:Генштаб)

На Донбассе на некоторых участках фронта российские оккупанты значительно снизили интенсивность наступательных действий из-за погодных условий.



Об этом в эфире телемарафона сообщил пресс-секретарь Восточной группировки войск Сергей Череватый.

По его словам, осенняя слякоть сначала делает невозможным использование бронированной колесной техники, а впоследствии и техники на гусеничном ходу.

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«На некоторых участках фронта мы действительно наблюдаем, что враг намного снизил свою интенсивность. Но в то же время на многих участках остается и атаковать», — отметил Череватый.