На Донбассе оккупанты снизили интенсивность наступления: в ВСУ назвали причину
Интенсивность боев на Донбассе снизилась (Фото:Генштаб)
На Донбассе на некоторых участках фронта российские оккупанты значительно снизили интенсивность наступательных действий из-за погодных условий.
Об этом в эфире телемарафона сообщил пресс-секретарь Восточной группировки войск Сергей Череватый.
По его словам, осенняя слякоть сначала делает невозможным использование бронированной колесной техники, а впоследствии и техники на гусеничном ходу.
«На некоторых участках фронта мы действительно наблюдаем, что враг намного снизил свою интенсивность. Но в то же время на многих участках остается и атаковать», — отметил Череватый.