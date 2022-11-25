На Донбассе оккупанты снизили интенсивность наступления: в ВСУ назвали причину

25 ноября, 10:00
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Интенсивность боев на Донбассе снизилась (Фото:Генштаб)

Интенсивность боев на Донбассе снизилась (Фото:Генштаб)

На Донбассе на некоторых участках фронта российские оккупанты значительно снизили интенсивность наступательных действий из-за погодных условий.

Об этом в эфире телемарафона сообщил пресс-секретарь Восточной группировки войск Сергей Череватый.

По его словам, осенняя слякоть сначала делает невозможным использование бронированной колесной техники, а впоследствии и техники на гусеничном ходу.

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«На некоторых участках фронта мы действительно наблюдаем, что враг намного снизил свою интенсивность. Но в то же время на многих участках остается и атаковать», — отметил Череватый.

Он добавил, что на востоке Украины остается самая сложная ситуация, там продолжаются ожесточенные бои, однако, несмотря на это, более четырех месяцев оккупанты не могут прорвать украинскую оборону в районе Бахмута и на Авдеевском направлении.
https://www.youtube.com/watch?v=q61_54rVwzY
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Донбасс Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Война России против Украины

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