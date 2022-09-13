Оккупанты срочно эвакуируют свои семьи из Крыма и Юга Украины — ГУР

13 сентября, 13:58
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В ГУР заявили, что оккупанты срочно эвакуируют свои семьи из Крыма и Юга Украины (Фото:Russian Defence Ministry/Handout via REUTERS)

В ГУР заявили, что оккупанты срочно эвакуируют свои семьи из Крыма и Юга Украины (Фото:Russian Defence Ministry/Handout via REUTERS)

Успешные действия ВСУ вынуждают так называемую власть временно оккупированного Крыма и Юга Украины срочно переселять свои семьи на территорию страны-агрессора РФ, сообщила украинская разведка.

По информации ведомства, несмотря на заверения населения в безопасности пребывания на полуострове, представители оккупационной администрации Крыма, сотрудники ФСБ и командиры некоторых воинских частей в тайне от подчиненных пытаются продать свое жилье и срочно вывезти родственников с полуострова.

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В ГУР заявили, что в то же время оккупанты запретили заключение сделок по купле-продаже жилья, установили ограничения на передвижение по крымскому мосту и всячески пытаются закрыть доступ к информации о контрнаступательных действиях ВСУ.

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12 сентября сообщалось, что ВСУ освободили населенные пункты Высокополье, Нововознесенское, Белогорка, Сухой Пруд и Миролюбовка в Херсонской области.

Американский Институт изучения войны сообщил, что ВСУ нанесли большое оперативное поражение России, отвоевав в стремительном контрнаступлении почти всю Харьковскую область. И хотя это не положит конец войне, но уже переломило ее ход в пользу Украины.

https://www.youtube.com/watch?v=MQ9YdbA3kcY
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Крым Разведка Контрнаступление Война России против Украины

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