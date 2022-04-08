Мэр Бучи об уничтоженной инфраструктуре: Враг сознательно производил эти обстрелы 8 апреля, 09:29 Цей матеріал також доступний українською Инфраструктура в Буче полностью разбита, заявил Федорук (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)

Мэр Бучи Анатолий Федорук сообщил, что после захвата российскими оккупантами в городе практически полностью уничтожена критическая инфраструктура.

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В интервью Голосу Америки он рассказал, что первой была выведена из строя тяговая подстанция, которая, питала железную дорогу и город.

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Резервуары чистой воды, которые расположены в лесистой местности, также сразу получили повреждения. Во время оккупации коммунальщики пытались их ремонтировать, чтобы минимально обеспечить город водой.

Затем оккупанты уничтожили станции, которые обеспечивали связь.

«То есть, враг сознательно производил эти обстрелы. Практически мы оставались без связи, без света, без воды в этих условиях. Я сходил в парк, посмотрел на него и никак не могу понять: вот кого российская армия там искала? — Зачем было разрушать детские площадки, аттракционы, инфраструктуру парка? Изуродовали практически все», — отметил Федорук.

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Также он рассказал, что пострадали многоквартирные и частные дома.

«В многоквартирном жилом комплексе порядка 20-ти процентов полностью подлежит демонтажу. В частном секторе это где-то 150−160 жилых домов, которые сгорели. Я сейчас не считаю повреждений от мин, осколков, выбитые окна, двери», — добавил мэр.

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