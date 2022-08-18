Оккупанты целенаправленно обстреливают курортный поселок Затока — Одесская ОВА

18 августа, 15:04
Российские войска специально обстреливают Затоку (Фото:ГСЧС)

Российские войска специально обстреливают Затоку (Фото:ГСЧС)

Российские оккупанты целенаправленно наносят удары по инфраструктуре курортного поселка Затока в Одесской области.

Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

«Поселок уже известен не только своими целебными качествами и местом отдыха, а и тем, что враг целенаправленно обстреливает эту туристическую инфраструктуру», — сказал он.

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По его словам, накануне оккупанты советскими ракетами Х-22 из стратегической авиации уничтожили очередную базу отдыха, «где не было ни одного украинского солдата и ни одной боевой техники».

Братчук добавил, что вероятность нанесения новых ракетных ударов остается очень высокой.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Одесская область Затока Война России против Украины

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