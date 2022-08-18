Оккупанты целенаправленно обстреливают курортный поселок Затока — Одесская ОВА 18 августа, 15:04 Российские войска специально обстреливают Затоку (Фото:ГСЧС)

Российские оккупанты целенаправленно наносят удары по инфраструктуре курортного поселка Затока в Одесской области.

Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

«Поселок уже известен не только своими целебными качествами и местом отдыха, а и тем, что враг целенаправленно обстреливает эту туристическую инфраструктуру», — сказал он.

Видео дня

По его словам, накануне оккупанты советскими ракетами Х-22 из стратегической авиации уничтожили очередную базу отдыха, «где не было ни одного украинского солдата и ни одной боевой техники».

Братчук добавил, что вероятность нанесения новых ракетных ударов остается очень высокой.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.