Оккупанты создают фейковые суды, чтобы депортировать украинцев в отдаленные регионы РФ — сопротивление 2 апреля, 12:28 Цивильные, которых Россия вывезла из Херсона в оккупированный Крым в преддверии отступления, 2 ноября 2022 года (Фото:REUTERS / Alexey Pavlishak)

Россияне создают фейковые суды на оккупированных территориях, чтобы через их «решения» депортировать украинцев в отдаленные регионы РФ.

Об этом рассказали в Центре национального сопротивления.

О планах создать такие фейковые суды на этой неделе заявила оккупационная администрация временно оккупированных территорий.

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"Каждое решение такого суда юридически ничтожно и с помощью него оккупанты планируют депортировать украинцев в отдаленные районы. Так, суды будут выносить приговоры тем, кого враг подозревает в нелояльности по статье "экстремизм"", - объясняют в сопротивлении намерения россиян.

Отмечается, что подобная практика имела место во временно оккупированном Крыму, когда суд отправляет осужденных отбывать наказание в отдаленные районы РФ.

"То есть фактически украинцев будут отправлять в ссылку", - подчеркивают в сопротивлении.

Также такие суды будут «легализировать» мародерство на временно оккупированных территориях.