Оккупанты создают фейковые суды, чтобы депортировать украинцев в отдаленные регионы РФ — сопротивление
Цивильные, которых Россия вывезла из Херсона в оккупированный Крым в преддверии отступления, 2 ноября 2022 года (Фото:REUTERS / Alexey Pavlishak)
Россияне создают фейковые суды на оккупированных территориях, чтобы через их «решения» депортировать украинцев в отдаленные регионы РФ.
Об этом рассказали в Центре национального сопротивления.
О планах создать такие фейковые суды на этой неделе заявила оккупационная администрация временно оккупированных территорий.
"Каждое решение такого суда юридически ничтожно и с помощью него оккупанты планируют депортировать украинцев в отдаленные районы. Так, суды будут выносить приговоры тем, кого враг подозревает в нелояльности по статье "экстремизм"", - объясняют в сопротивлении намерения россиян.
Отмечается, что подобная практика имела место во временно оккупированном Крыму, когда суд отправляет осужденных отбывать наказание в отдаленные районы РФ.
"То есть фактически украинцев будут отправлять в ссылку", - подчеркивают в сопротивлении.
Также такие суды будут «легализировать» мародерство на временно оккупированных территориях.