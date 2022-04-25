Будьте осторожны. Оккупанты создают фейковые чат-боты СБУ

25 апреля, 15:08
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Враг создает фейковые чат-боты (Фото:Госспецсвязи/Telegram)

Враг создает фейковые чат-боты (Фото:Госспецсвязи/Telegram)

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Российские оккупанты создают новые методы для распространения фейков — на этот раз речь идет о подробном чат-боте СБУ.

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Об этом Госспецсвязи сообщает в Telegram.

"Российские оккупанты пытаются уменьшить сопротивление украинцев и запускают новые фейки. Как сообщают в СБУ, на этот раз они распространили в сети фейковый чат-бот с похожим официальным названием, которое отличается лишь на несколько букв", — говорится в сообщении.

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В ведомстве подчеркнули: официальный чат-бот СБУ - @t.me/stop_russian_war_bot

Специалисты по кибербезопасности призывают пользователей обязательно проверять, куда они посылают данные, и доверять только официальным страницам государственных органов и структур.

Редактор: Елена Басараб

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Теги:   Служба безопасности Украины (СБУ) Фейк Оккупант Война России против Украины

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