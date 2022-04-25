Будьте осторожны. Оккупанты создают фейковые чат-боты СБУ 25 апреля, 15:08 Цей матеріал також доступний українською Враг создает фейковые чат-боты (Фото:Госспецсвязи/Telegram)

Российские оккупанты создают новые методы для распространения фейков — на этот раз речь идет о подробном чат-боте СБУ.

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Об этом Госспецсвязи сообщает в Telegram.

"Российские оккупанты пытаются уменьшить сопротивление украинцев и запускают новые фейки. Как сообщают в СБУ, на этот раз они распространили в сети фейковый чат-бот с похожим официальным названием, которое отличается лишь на несколько букв", — говорится в сообщении.





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В ведомстве подчеркнули: официальный чат-бот СБУ - @t.me/stop_russian_war_bot



Специалисты по кибербезопасности призывают пользователей обязательно проверять, куда они посылают данные, и доверять только официальным страницам государственных органов и структур.



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