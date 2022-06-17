Захватчики создали 20 фильтрационных лагерей на оккупированных территориях Украины
Российский оккупант в Украине (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)
Российские военные создали не менее 20 фильтрационных лагерей и тюрем на временно оккупированных территориях Украины. Россияне не прекращают совершать военные преступления.
Об этом заявил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк на заседании Постоянного совета ОБСЕ, пишет Укринформ.
Украинский дипломат напомнил о тюрьме Изоляция в оккупированном Донецке — «мы очень хорошо знаем об ужасах, которые там творятся».
"И потому мы должны остановить распространение Россией этой тюрьмы по всей Украине", - подчеркнул Цымбалюк.
Цымбалюк рассказал о случаях пыток, о гендерном насилии, похищении людей, что является «частью российской политики, чтобы сломать свободы жителей оккупированных территорий Украины».
«Пока Херсонская и Запорожская области, по словам правозащитников, являются одними из лидеров по количеству похищений российскими военными в Украине», — заявил посол.
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