Захватчики создали 20 фильтрационных лагерей на оккупированных территориях Украины

17 июня, 06:04
Цей матеріал також доступний українською
Российский оккупант в Украине (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Российский оккупант в Украине (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Российские военные создали не менее 20 фильтрационных лагерей и тюрем на временно оккупированных территориях Украины. Россияне не прекращают совершать военные преступления.

Об этом заявил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк на заседании Постоянного совета ОБСЕ, пишет Укринформ.

Украинский дипломат напомнил о тюрьме Изоляция в оккупированном Донецке — «мы очень хорошо знаем об ужасах, которые там творятся».

Видео дня
Читайте также:
Оккупанты привозят родственников в Херсон и заселяют их в дома уехавших украинцев — Минобороны

"И потому мы должны остановить распространение Россией этой тюрьмы по всей Украине", - подчеркнул Цымбалюк.

Читайте также:

Российский оккупант (Фото:Офис генпрокурора) Пытки людей в Гостомеле: российскому военному сообщили о подозрении — Офис генпрокурора

Цымбалюк рассказал о случаях пыток, о гендерном насилии, похищении людей, что является  «частью российской политики, чтобы сломать свободы жителей оккупированных территорий Украины».

«Пока Херсонская и Запорожская области, по словам правозащитников, являются одними из лидеров по количеству похищений российскими военными в Украине», — заявил посол.

Читайте также:
113-й день войны — главное. Макрон, Шольц и Драги в Украине, потери ВСУ на Донбассе растут, Резников обещает вернуть Крым и ОРДЛО

Начало битвы за Донбасс: оккупанты обстреливают мирные города, защитники дают бой

https://www.youtube.com/embed/uG96o2dealY
Редактор: Дарья Харченко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Российская агрессия Изоляция Оккупант Концлагерь Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X