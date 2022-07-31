Оккупанты сосредоточат усилия в направлении Бахмута и вокруг Донецка — ISW

31 июля, 08:00
Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские войска сосредоточатся на наступлениях на Бахмут и вокруг Донецка за счет усилий по взятию Северска и Славянска.

Об этом пишет американский Институт изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что российское командование, вероятно, пытается использовать недавние достижения в Новолуганском районе, чтобы нажать на Бахмут с востока. Их усилия вокруг Донецка предположительно направлены на то, чтобы вытеснить украинские силы из-под артиллерийской зоны действия города.

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Также они могут иметь цель получить как можно больше позиций в Донецкой области к запланированным «референдумам» в сентябре.

В то же время, ISW указывает, что очень маловероятно, что российские наступательные операции закончатся захватом Бахмута или достижением успехов западнее Донецка, даже если им удастся взять города Авдеевка и Пески.

Институт также пишет, что ни Россия, ни Украина не предоставили новых доказательств причины и ответственности за гибель украинских военнопленных в Еленовской колонии в оккупированной Донецкой области. Российские официальные лица повысили количество погибших до 50 человек и обнародовали список погибших военнопленных.

Украинские официальные лица заявили, что пока не могут проверить список, и призвали к международному расследованию.

"ISW не может подтвердить характер и причину инцидента, хотя более вероятно, что ответственность за это - на российских силах", - отметили аналитики.

Ключевые выводы аналитиков института:

  • Российские войска вели наземные штурмы вокруг Бахмута и окрестностей города Донецка, а также юго-западнее Изюма. Один штурм к востоку от Бахмута достиг ограниченных успехов.
  • Оккупанты не проводили наземных штурмов возле Северска, что свидетельствует о том, что они деприоритезируют операции в этом районе.
  • Спутниковые снимки показали, что российские подкрепления сосредоточены у украинской границы на наземной линии связи, ведущей в сторону Изюма.
  • Украинские войска превентивными артиллерийскими ударами сорвали российский штурм в Херсонской области.
  • Украинские официальные лица утверждают, что повреждение железнодорожного моста через Днепр возле Херсона сделало невозможным российские войска пополнять свои позиции на западном берегу реки по железной дороге

Спутниковые снимки с геолокацией показали наращивание российской армии в период с 19 июня по 28 июля в Уразово Белгородской области, в 12 км к востоку от границы.

Отмечается, что возможно, российские войска увеличивают количество военной техники в этом районе, чтобы поддержать наступление из Изюма на запад, поскольку накопление находится всего в 55 км к северо-востоку от российских наземных линий связи в Купянске, которые соединяются как с Изюмом, так и с населенными пунктами к югу от города Харькова.

Институт также пишет, что 30 июля в Херсонском государственном университете российские оккупационные власти провели запланированный форум Мы вместе с Россией, продолжая создавать условия для проведения псевдореферендума на оккупированных территориях Херсонской области.

Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Славянск Северск Бахмут Война России против Украины

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