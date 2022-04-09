Оккупанты сосредотачивают основные усилия на захвате Мариуполя и наступлении в районе Изюма — Генштаб

9 апреля, 20:09
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Российские оккупанты возле Мариуполя, 2 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты возле Мариуполя, 2 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Основные усилия российских оккупантов сосредотачиваются на захвате Мариуполя и наступлении в районе города Изюм Харьковской области.

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Об этом говорится в сводке Генштаба.

"Остается высокой вероятность привлечения противником диверсионно-разведывательных групп для совершения диверсий на объектах транспортной инфраструктуры", — отмечают в Генштабе.

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На Волынском, Полесском и Северском направлениях существенных изменений в составе и положении войск противника не зафиксировано.

На Слобожанщине захватчики продолжают осуществлять частичное блокирование города Харькова.

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«С целью скрытого передвижения оккупационных подразделений по территории Харьковской области враг осуществляет радиоэлектронное подавление сетей сотовой связи. С целью наращивания группировки войск из Белгородской области РФ в район Шевченково Харьковской области перемещено до двух батальонных тактических групп противника.», — говорится в сообщении.

На Донецком направлении россияне продолжают штурмовые действия. Отмечено, что основные усилия оккупантов сосредоточены на взятии под контроль населенных пунктов Рубежное, Попасная и Новобахмутовка.

«Вместе с тем, захватчики продолжают наносить авиационные удары по населенным пунктам Угледар и Новоселовка Вторая. Пытаются возобновить наступление в районах Новотошкивского, Степного и Марьинки», — добавляют военные.

На Южнобужском направлении оккупанты не оставляют попыток удержать позиции и рубежи на административной границе Херсонской области.

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Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Война России против Украины

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