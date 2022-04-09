Оккупанты сосредотачивают основные усилия на захвате Мариуполя и наступлении в районе Изюма — Генштаб 9 апреля, 20:09 Цей матеріал також доступний українською Российские оккупанты возле Мариуполя, 2 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Основные усилия российских оккупантов сосредотачиваются на захвате Мариуполя и наступлении в районе города Изюм Харьковской области.

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Об этом говорится в сводке Генштаба.

"Остается высокой вероятность привлечения противником диверсионно-разведывательных групп для совершения диверсий на объектах транспортной инфраструктуры", — отмечают в Генштабе.

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На Волынском, Полесском и Северском направлениях существенных изменений в составе и положении войск противника не зафиксировано.

На Слобожанщине захватчики продолжают осуществлять частичное блокирование города Харькова.

«С целью скрытого передвижения оккупационных подразделений по территории Харьковской области враг осуществляет радиоэлектронное подавление сетей сотовой связи. С целью наращивания группировки войск из Белгородской области РФ в район Шевченково Харьковской области перемещено до двух батальонных тактических групп противника.», — говорится в сообщении.

На Донецком направлении россияне продолжают штурмовые действия. Отмечено, что основные усилия оккупантов сосредоточены на взятии под контроль населенных пунктов Рубежное, Попасная и Новобахмутовка.

«Вместе с тем, захватчики продолжают наносить авиационные удары по населенным пунктам Угледар и Новоселовка Вторая. Пытаются возобновить наступление в районах Новотошкивского, Степного и Марьинки», — добавляют военные.

На Южнобужском направлении оккупанты не оставляют попыток удержать позиции и рубежи на административной границе Херсонской области.

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