Оккупанты сорвали гуманитарный коридор в Херсонской области

21 апреля, 18:41
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Российские оккупанты задержали колонну из машин скорой помощи и автобусов (Фото:Скрин видео/ Telegram Олександр Вілкул)

Российские оккупанты задержали колонну из машин скорой помощи и автобусов (Фото:Скрин видео/ Telegram Олександр Вілкул)

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Анонсированный гуманитарный коридор 21 апреля из Херсонщины в Днепропетровскую область не сработал.

Война России против Украины — главные события 21 апреля

Об этом Глава Криворожской ВГА Александр Вилкул сообщил в своем Telegram.

Российские оккупанты задержали колонну из машин скорой помощи и автобусов на одном из своих блокпостов. Также они задержали главу колонны – руководителя Нововоронцовской ОТГ.

Видео дня

Относительно освобождения головы колонны ведутся переговоры. Машины вернулись без людей.

Редактор: Елена Басараб

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Теги:   Александр Вилкул Война России против Украины

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