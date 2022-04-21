Оккупанты сорвали гуманитарный коридор в Херсонской области 21 апреля, 18:41 Цей матеріал також доступний українською Российские оккупанты задержали колонну из машин скорой помощи и автобусов (Фото:Скрин видео/ Telegram Олександр Вілкул)

Анонсированный гуманитарный коридор 21 апреля из Херсонщины в Днепропетровскую область не сработал.

Война России против Украины — главные события 21 апреля

Об этом Глава Криворожской ВГА Александр Вилкул сообщил в своем Telegram.



Российские оккупанты задержали колонну из машин скорой помощи и автобусов на одном из своих блокпостов. Также они задержали главу колонны – руководителя Нововоронцовской ОТГ.

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Относительно освобождения головы колонны ведутся переговоры. Машины вернулись без людей.

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