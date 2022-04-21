Оккупанты сорвали гуманитарный коридор в Херсонской области
Российские оккупанты задержали колонну из машин скорой помощи и автобусов (Фото:Скрин видео/ Telegram Олександр Вілкул)
Анонсированный гуманитарный коридор 21 апреля из Херсонщины в Днепропетровскую область не сработал.
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Об этом Глава Криворожской ВГА Александр Вилкул сообщил в своем Telegram.
Российские оккупанты задержали колонну из машин скорой помощи и автобусов на одном из своих блокпостов. Также они задержали главу колонны – руководителя Нововоронцовской ОТГ.
Относительно освобождения головы колонны ведутся переговоры. Машины вернулись без людей.
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