Оккупанты обстреляли эвакуационный автобус в Рубежном 25 апреля, 13:32 Цей матеріал також доступний українською Эвакуация людей из Северодонецка 25 апреля (Фото:Telegram/ Сергей Гайдай)

Российские оккупанты в очередной раз сорвали эвакуацию мирного населения. А именно в Рубежном они обстреляли автобус, отправлявшийся в город, чтобы вывезти людей.

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Об этом сообщает в Telegram глава Луганской ОВА Сергей Гайдай .



Отмечено, что 12 жителей Северодонецка отправились в безопасные места, а вот автобус, который ехал в Рубежное, пункт назначения не добрался из-за вражеских обстрелов.

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Сергей Гайдай добавил, что все меньше людей готово к эвакуации. Так что автобусы отправляются полупустыми с мест сбора. Например, из Северодонецка выехало 25 апреля только 12 человек.

Сообщается, что касается Попасной и Рубежной, то оттуда люди стремились выбраться. Но российские захватчики продолжают делать эвакуацию невозможной. В частности, они обстреливают эвакуационные автобусы.

Также известно, что никто не пострадал, но в Луганской области, теперь на один автобус, которым можно было бы вывозить людей, меньше.



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