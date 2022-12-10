В росСМИ сообщают о прилете в гостиницу в Кадиевке Луганской области, где вероятно находились «вагнеровцы» 10 декабря, 23:54 Разрушенный Гостевой дом Жданова в Луганской области (Фото:Оперативный ВСУ/Telegram)

Российско-оккупационные войска заявили об ударе Сил обороны Украины по частной гостинице в городе Кадиевка (Стаханов) Луганской области.

Об этом сообщает российский проект Astra в Telegram.

По данным росСМИ, здание отеля было разрушено из-за удара ВСУ с реактивной системы залпового огня HIMARS.

Эта гостиница, как отмечается, располагалась в районе центрального рынка. Российский Telegram-канал пишет, что речь идет о Гостевом доме Жданова, в котором находились члены ЧВК Вагнер. Но оккупационная администрация заявляет, что гостиница не работала.

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На месте работают спасатели и разбирают завалы.