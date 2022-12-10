В росСМИ сообщают о прилете в гостиницу в Кадиевке Луганской области, где вероятно находились «вагнеровцы»

10 декабря, 23:54
Поделиться:
Разрушенный Гостевой дом Жданова в Луганской области (Фото:Оперативный ВСУ/Telegram)

Разрушенный Гостевой дом Жданова в Луганской области (Фото:Оперативный ВСУ/Telegram)

Российско-оккупационные войска заявили об ударе Сил обороны Украины по частной гостинице в городе Кадиевка (Стаханов) Луганской области.

Об этом сообщает российский проект Astra в Telegram.

По данным росСМИ, здание отеля было разрушено из-за удара ВСУ с реактивной системы залпового огня HIMARS.

Читайте также:

В Мелитополе слышны взрывы (Фото:Иван Федоров / Телеграмм) Оккупанты суетятся. В Мелитополе раздалось более 10 громких взрывов — мэр

Эта гостиница, как отмечается, располагалась в районе центрального рынка. Российский Telegram-канал пишет, что речь идет о Гостевом доме Жданова, в котором находились члены ЧВК Вагнер. Но оккупационная администрация заявляет, что гостиница не работала.

Видео дня

На месте работают спасатели и разбирают завалы.

https://www.youtube.com/embed/3QjshFekvQ0
Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Луганская область Обстрел Отель Российские военные Частная военная компания Вагнера Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X