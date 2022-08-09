Оккупанты собрались «присоединить» территории Николаевской области к Херсонской 9 августа, 22:11 Херсон (Фото:Радио Свобода)

Сепаратистка Екатерина Губарева заявила о намерении России объединить захваченные территории Николаевской и Херсонской областей Украины.

По словам Губаревой, которую оккупанты называют «заместителем главы военно-гражданской администрации Херсонской области», россияне это делают якобы для того, чтобы выплачивать пенсии местным жителям.

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«Чтобы можно было там и пенсии платить, и социальные выплаты, и обеспечивать мобильной связью», — заявила она.

Ранее оккупационные власти заявляли о намерении провести псевдореферендумы в захваченных частях Херсонской и Запорожской областей Украины.

В Белом доме заявляли, что российские оккупанты готовятся к аннексии территорий, захваченных после 24 февраля, и хотят повторить те же схемы с псевдореферендумами, что и в 2014 году.



Украинская разведка и СБУ также фиксируют подготовку оккупантов к проведению фиктивных «референдумов».

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