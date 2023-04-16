Продлится до 20 апреля. Оккупанты собираются вывозить детей из Энергодара — Энергоатом 16 апреля, 11:37 Оккупанты вывозят детей из Энергодара (Фото:Энергоатом/Telegram)

В школах и садах временно оккупированного Энергодара оккупанты распространяют информацию о принудительной эвакуации, которая началась и продлится до 20 апреля. Они собираются вывозить детей в Крым.

Об этом сообщает Энергоатом в Telegram.

«Вывозить детей в сторону Крыма планируют на станционных автобусах, таким образом, якобы легализуя кражу транспорта ЗАЭС, которым персонал станции добирается на работу», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что россияне уже начали вывозить из детских садов города мебель, матрасы и другие вещи.

Ранее сообщалось, что россияне проводят принудительные медосмотры для детей на временно оккупированных территориях. Цель – депортировать их в РФ на так называемое «лечение».

17 марта Международный уголовный суд в Гааге издал ордера на арест российского диктатора Владимира Путина и детского омбудсмена России Марии Львовой-Беловой. Их обвиняют в незаконной депортации детей из Украины в РФ в период с 24 февраля 2022/