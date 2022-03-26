Оккупанты собираются принудительно депортировать из Херсона этнических армян, азербайджанцев и турок-месхетинцев — Верещук

26 марта, 16:00
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В Херсоне регулярно проходят митинги местных жителей против российской оккупации (Фото:Суспільне.Херсон)

В Херсоне регулярно проходят митинги местных жителей против российской оккупации (Фото:Суспільне.Херсон)

Российские захватчики планируют депортировать этнических армян, азербайджанцев и турок-месхетинцев из захваченного РФ Херсона во временно оккупированный украинский Крым.

Об этом сообщила вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук на брифинге.

«По имеющейся у нас информации оккупанты запланировали сегодня показательную акцию — собираются принудительно депортировать из города Херсон во временно оккупированный Крым этнических армян, азербайджанцев и турок-месхетинцев», — сказала Верещук.

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Она подчеркнула, что херсонцы активно и массово выходят на акции против оккупации.

«Россияне понимают, что теряют контроль, и поэтому прибегают к пропаганде — вывозят людей в подконтрольный им Крым», — подчеркнула вице-премьер-министр.

Она добавила, что эти шаги ничтожны и преступны, а Херсон и херсонцы — герои.

В Херсонской области жители регулярно проводят мирные акции протеста против российского агрессора, российские военные применяют силу и оружие против людей, есть раненные и задержанные. Также российские захватчики похищают жителей области.

Редактор: София Лазарова

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Теги:   Крым Херсон Херсонская область депортация Война России против Украины

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