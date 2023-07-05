Россияне хотят ограбить музей Херсонес Таврический — ЦНС

5 июля, 17:39
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Херсонес Таврический является памятником ЮНЕСКО (Фото:bagetka_krd / pixabay)

Херсонес Таврический является памятником ЮНЕСКО (Фото:bagetka_krd / pixabay)

Российские оккупанты готовятся к ограблению музея-заповедника Херсонес Таврический во временно оккупированном Крыму.

Об этом в среду, 5 июля, сообщил Центр национального сопротивления.

ЦНС отмечает, что оккупационная администрация музея готовит акты передачи на реставрацию, чтобы потом выставить за пределами музея 300 тысяч экспонатов из фондов заповедника.

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Пока неизвестно, кому именно планируют передать фонды, но известно, что это будет осуществляться за пределами Крыма.

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Кроме того, в ЦНС добавили, что на конец 2014 года в фондах в целом было примерно 500 тысяч единиц хранения, включая основной и вспомогательный фонд. Отмечается, что из этого количества, 300 тысяч единиц составляет основной фонд.

Учитывая это оккупанты фактически готовят документы на вывоз большинства экспонатов музея.

Редактор: Ева Сластнова

Теги:   Крым Музей Культура Оккупант Ограбление

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