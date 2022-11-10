Зачистка Харьковской области: «чмобик» покончил с собой, только услышав о приближении ВСУ — видео 10 ноября, 17:08 Остальных оккупантов ликвидировали львовские десантники (Фото:Скриншот видео t.me/ua_dshv)

Украинские военные освободили еще один населенный пункт в Харьковской области, уничтожив удерживавших его российских захватчиков.

Об этом сообщило командование ДШВ ВСУ, обнародовав видео с места событий, снятое бойцами 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

На нем видно валяющиеся на земле трупы оккупантов, один из которых, только услышав о приближении украинских военных, совершил суицид.

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«Один из оккупантов услышав, что в населенный пункт входит именно украинские десантники, решил покончить жизнь самоубийством. Это свидетельствует, что российская пропаганда работает в верном направлении, запугивая разными баснями своих „чмобиков“», — говорится в сообщении.

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Противник также несет тяжелые потери в районе Сватово, в связи с чем на границу с Украиной начали съезжаться десятки жен и матерей мобилизованны россиян, которые требуют вернуть выживших домой.

Кроме того, накануне, 9 ноября, в связи с успешными контрнаступательными действиями украинской армии и освобождением бойцами ВСУ стратегически важной Снигиревки минобороны РФ было вынуждено объявить об отступлении своей группировки в Херсонской области на левый берег Днепра.

