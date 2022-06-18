Оккупанты снова ударили ракетами по Днепропетровской области: разрушена нефтебаза, трое пострадавших — глава ОВА 18 июня, 20:49 Цей матеріал також доступний українською Валентин Резниченко/Telegram

Российские оккупанты в субботу вечером, 18 июня, атаковали ракетами Днепропетровскую область. В результате попадания трех ракет разрушена нефтебаза, три человека пострадали.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Военные РФ атаковали Новомосковский район. Сейчас на месте нефтебазы пожар, там работают спасатели. Люди получили ожоги — всех троих госпитализировали.

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