Оккупанты снова обстреляли трубопровод с аммиаком в Купянском районе — Харьковская ОВА
Олег Синегубов (Фото:Олег Синегубов / Facebook)
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что российские террористы второй раз обстреляли аммиакопровод в Купянском районе.
«Российские террористы второй раз обстреляли аммиакопровод в Купянском районе. Зафиксировано шесть прилетов в район насосной станции возле села Мариуполь», — говорится в сообщении Синегубова в Telegram.
По данным на 21:20, аммиак в воздухе не зафиксирован, ситуация контролируемая, добавил глава ОВА.
Накануне оккупанты также ударили по аммиакопроводу. Синегубов говорил, что в результате российских ударов трубопровод разгерметизировался, в области развернули штаб по ликвидации последствий.
Ранее глава ОВА говорил, что власти рассматривает возможность принудительной эвакуации людей из населенных пунктов вблизи границы с Россией из-за обстрелов.