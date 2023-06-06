Оккупанты снова обстреляли трубопровод с аммиаком в Купянском районе — Харьковская ОВА

6 июня, 21:23
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Олег Синегубов (Фото:Олег Синегубов / Facebook)

Олег Синегубов (Фото:Олег Синегубов / Facebook)

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что российские террористы второй раз обстреляли аммиакопровод в Купянском районе.

«Российские террористы второй раз обстреляли аммиакопровод в Купянском районе. Зафиксировано шесть прилетов в район насосной станции возле села Мариуполь», — говорится в сообщении Синегубова в Telegram.

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По данным на 21:20, аммиак в воздухе не зафиксирован, ситуация контролируемая, добавил глава ОВА.

Накануне оккупанты также ударили по аммиакопроводу. Синегубов говорил, что в результате российских ударов трубопровод разгерметизировался, в области развернули штаб по ликвидации последствий.

Ранее глава ОВА говорил, что власти рассматривает возможность принудительной эвакуации людей из населенных пунктов вблизи границы с Россией из-за обстрелов.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Харьковская ОГА Олег Синегубов

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