Тяжелые бои на Донецком направлении: оккупанты снова несут большие потери возле Павловки, мобилизованные массово сдаются в плен

9 ноября, 10:11
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Оккупанты снова понесли большие потери возле Павловки (Фото:Генштаб)

Оккупанты снова понесли большие потери возле Павловки (Фото:Генштаб)

На Донецком направлении продолжаются ожесточенные бои на Бахмутском и Авдеевском направлении. В Луганской области активные бои продолжаются вблизи Белогоровки и Новоселовки.

Об этом в эфире телемарафона сообщил пресс-секретарь Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

Он рассказал, что оккупанты постоянно ведут штурмовые действия. На Бахмут было совершено пять атак.

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Череватый отметил, что российские оккупационные войска снова понесли значительные потери вблизи Павловки: более 80 военных были убиты, до 60 ранены.

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По его словам, ни на одном из направлений оккупанты не добились успеха и были отброшены ВСУ.

Также он рассказал о массовой сдаче в плен мобилизованных россиян. 7 ноября в Луганской области в плен сдались 20 оккупантов.

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За последние несколько дней появились данные о сокрушительных потерях оккупационных войск РФ в Украине. В частности, разгром одной из бригад морской пехоты в районе Павловки Донецкой области и уничтожение батальона неподготовленных российских мобилизованных под Сватово в Луганской области.

Инфографика: НВ

По данным Генштаба, за минувшие сутки в Украине уничтожили 780 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 77950 своих военных.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Донбасс Донецкая область Мобилизация Война России против Украины

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