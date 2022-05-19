Оккупанты снова атаковали Бахмут: людей доставали из-под завалов

19 мая, 12:01
Цей матеріал також доступний українською
Российские оккупанты нанесли авиаудары по Бахмуту (Фото:Павел Кириленко/Telegram)

Российские оккупанты нанесли авиаудары по Бахмуту (Фото:Павел Кириленко/Telegram)

Российские оккупанты нанесли очередные авиаудары по Бахмуту. Снаряды попали в пятиэтажку, частный дом и административное здание.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

В частном доме спасатели вытащили из-под завалов шесть человек, их состояние — удовлетворительное.

В пятиэтажке уничтожен целый подъезд, но, по предварительной информации, пострадавших нет.

Видео дня
https://www.youtube.com/embed/eQcJreShLTE

Кириленко отметил, что россияне продолжают стрелять по гражданским, и призвал эвакуироваться.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Донецкая область Бахмут Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X