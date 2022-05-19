Оккупанты снова атаковали Бахмут: людей доставали из-под завалов
Российские оккупанты нанесли авиаудары по Бахмуту (Фото:Павел Кириленко/Telegram)
Российские оккупанты нанесли очередные авиаудары по Бахмуту. Снаряды попали в пятиэтажку, частный дом и административное здание.
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
В частном доме спасатели вытащили из-под завалов шесть человек, их состояние — удовлетворительное.
В пятиэтажке уничтожен целый подъезд, но, по предварительной информации, пострадавших нет.
Кириленко отметил, что россияне продолжают стрелять по гражданским, и призвал эвакуироваться.
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