Оккупанты снова атаковали Бахмут: людей доставали из-под завалов 19 мая, 12:01 Цей матеріал також доступний українською Российские оккупанты нанесли авиаудары по Бахмуту (Фото:Павел Кириленко/Telegram)

Российские оккупанты нанесли очередные авиаудары по Бахмуту. Снаряды попали в пятиэтажку, частный дом и административное здание.



Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

В частном доме спасатели вытащили из-под завалов шесть человек, их состояние — удовлетворительное.

В пятиэтажке уничтожен целый подъезд, но, по предварительной информации, пострадавших нет.



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Кириленко отметил, что россияне продолжают стрелять по гражданским, и призвал эвакуироваться.



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