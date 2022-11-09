Соцсети: Оккупанты начали снимать в Херсоне флаги РФ — видео

9 ноября, 14:44
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Исчезновение триколоров было замечено, как минимум, в пяти местах (Фото:bayraktar_1love.Ецшееук)

Исчезновение триколоров было замечено, как минимум, в пяти местах (Фото:bayraktar_1love.Ецшееук)

В соцсетях появились сообщения, что оккупанты начали снимать в пока еще подконтрольном им Херсоне российские флаги.

В подтверждение этому пользователи публикуют снимки разных городских учреждений без триколоров, которые там раньше были.

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Согласно имеющимся данным, исчезновение флагов РФ заметили, как минимум в пяти местах в центре города.

Видео дня

https://twitter.com/Tendar/status/1590285261778583552
https://twitter.com/bayraktar_1love/status/1590280375204425728

Кроме того, на фоне пока официально не подтвержденной информации о начале освобождения украинскими войсками стратегически важной Снигиревки, появились сообщения об уничтожении ВС РФ мостов в Херсонской области.

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Предполагается, что таким образом российские захватчики пытаются задержать контрнаступление ВСУ, чтобы успеть вывести свои войска на левый берег Днепра.

Официальных комментариев по этому поводу от Генштаба ВСУ пока не поступало.

Ранее стало известно, что оккупанты приступили к разграблению Херсона и его окрестностей.

Оккупанты вывозит любое имущество, которое может представлять для них ценность, грабя местных жителей, предприятия, музеи и даже церкви.

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Сообщалось также, что россияне украли памятников адмиралу Федору Ушакову и полководцу Александра Суворову, а также останки князя Потемкина.

После уничтожения украинскими военными переправ через Днепр в Херсонской области находящаяся там группировка РФ оказалась в крайне тяжелом положении из-за невозможности наладить нормальное снабжение и риска оказаться зажатой ВСУ без возможности организовать масштабную эвакуацию своих сил.

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В связи с этим оккупанты решили постепенно перебраться паромами на левый берег, чтобы организовать там новую линию обороны.

По словам министра обороны Алексея Резникова, дождливая погода немного замедлила наступление в южном направлении, однако ВСУ контролируют все мосты, усложняя бегство оккупантов вместе с техникой.

В свою очередь начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов считает, что операция по освобождению Херсона, скорее всего, продлится до конца ноября.

Тем не менее украинские военные предполагают, что столь показательное отступление РФ может быть хитростью.

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«Это может быть проявлением определенных провокаций для того, чтобы создать впечатление, что населенные пункты оставлены, что заход в них безопасен. Но учитывая, что они готовились к уличным боям, как они располагают свои подразделения, мы осознаем запланированную тактику действий», — заявила руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны на южном направлении Наталия Гуменюк.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Херсон Контрнаступление Российский флаг Война России против Украины

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