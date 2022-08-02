Оккупанты пытаются скрыть потери в Хрустальном после удара ВСУ по их подразделению — разведка 2 августа, 15:25 В Хрустальном оккупанты пытаются скрыть потери после ракетного удара ВСУ (Фото:Стратком ВСУ)

Российские оккупанты пытаются скрыть потери после удара ВСУ по отелю в городе Хрустальный Луганской области, где находилось вражеское подразделение.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

«После нанесения огневого поражения по месту дислокации враг не стал обнародовать информацию о потерях. Вместо этого был проведен комплекс мероприятий, направленных на сокрытие факта гибели и ранения своих военнослужащих», — отметили в разведке.

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Большинство раненых были немедленно отправлены в военный госпиталь в Ростов-на-Дону на гражданских автомобилях.

После уничтожения всех следов результативного удара ВСУ, оккупанты активно начали распространять дезинформацию в СМИ, сети Интернет и мессенджерах, что будто бы все оккупанты успели заранее уехать из гостиницы и никто из них не пострадал.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины в результате попадания по гостинице в городе Хрустальный уничтожили около 100 оккупантов.

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