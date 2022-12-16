«Пирамида Залужного». ВСУ опубликовали фото целой горы трупов российских оккупантов

16 декабря, 12:06
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Потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 97 тысяч человек (Фото:t.me/AFUStratCom)

Потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 97 тысяч человек (Фото:t.me/AFUStratCom)

Потери ВС РФ в Украине настолько велики, что на фронте появляются целые горы трупов российских солдат.

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Соответствующее фото в пятницу, 16 декабря, опубликовало у себя в Telegram-канале Управление стратегических коммуникаций ВСУ.

На нем видно около 20 тел оккупантов, сложенных друг на друга в несколько рядов.

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Украинские военные назвали эту инсталляцию российских оккупантов «пирамидой Валерия Залужного (главнокомандующий ВСУ)».

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Согласно последним данным Генерального штаба, потери российской армии с начала полномасштабного вторжения в Украину превысили 97 тысяч человек.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Российские военные Война России против Украины российские потери

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