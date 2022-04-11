Оккупанты пытались захватить два села в Харьковской области, провели безуспешный штурм Золотого 11 апреля, 08:00 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты штурмовали два села в Харьковской области (Фото:Генштаб)

Российские оккупанты пытались провести наступление в направлениях населенных пунктов Довгенькое и Дмитровка в Харьковской области.

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Об этом сообщает Генштаб.

«Силами до двух батальонных тактических групп враг пытался осуществить наступление в направлениях населенных пунктов Довгенькое и Дмитровка, успеха не имел и отошел на ранее занятые позиции», — говорится в сообщении.

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На Донецком направлении оккупанты пытаются захватить населенные пункты Попасная, Рубежное, Нижнее и Новобахмутовка, а также установить полный контроля над городом Мариуполь.

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Кроме того, армия РФ пыталась провести штурмовые действия в районе Золотого, успеха не имела.

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