Оккупанты пытались захватить два села в Харьковской области, провели безуспешный штурм Золотого
Оккупанты штурмовали два села в Харьковской области (Фото:Генштаб)
Российские оккупанты пытались провести наступление в направлениях населенных пунктов Довгенькое и Дмитровка в Харьковской области.
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Об этом сообщает Генштаб.
«Силами до двух батальонных тактических групп враг пытался осуществить наступление в направлениях населенных пунктов Довгенькое и Дмитровка, успеха не имел и отошел на ранее занятые позиции», — говорится в сообщении.
На Донецком направлении оккупанты пытаются захватить населенные пункты Попасная, Рубежное, Нижнее и Новобахмутовка, а также установить полный контроля над городом Мариуполь.
Кроме того, армия РФ пыталась провести штурмовые действия в районе Золотого, успеха не имела.
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