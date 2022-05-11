На Донбассе оккупанты штурмуют на ряде направлений, в Мариуполе наносят удары по Азовстали 11 мая, 07:13 Цей матеріал також доступний українською Генштаб рассказал о ситуации на Донбассе (Фото:Генштаб)

На Донецком направлении оккупанты сосредотачивают основные усилия на продолжении наступления с целью взятия под полный контроль города Рубежное, захвата населенных пунктов Лиман и Северодонецк.



Об этом сообщает Генштаб.

Агрессоры не прекращают штурмовых действий на Лиманском, Северодонецком, Бахмутском, Авдеевском, Кураховском направлениях при поддержке подразделений ствольной и реактивной артиллерии.

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В Мариуполе оккупанты блокируют украинские подразделения в районе завода Азовсталь. При поддержке огня артиллерии и танки производят штурмовые действия. Наносят ракетно-бомбовые удары.

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