На Донбассе оккупанты штурмуют на ряде направлений, в Мариуполе наносят удары по Азовстали
Генштаб рассказал о ситуации на Донбассе (Фото:Генштаб)
На Донецком направлении оккупанты сосредотачивают основные усилия на продолжении наступления с целью взятия под полный контроль города Рубежное, захвата населенных пунктов Лиман и Северодонецк.
Об этом сообщает Генштаб.
Агрессоры не прекращают штурмовых действий на Лиманском, Северодонецком, Бахмутском, Авдеевском, Кураховском направлениях при поддержке подразделений ствольной и реактивной артиллерии.
В Мариуполе оккупанты блокируют украинские подразделения в районе завода Азовсталь. При поддержке огня артиллерии и танки производят штурмовые действия. Наносят ракетно-бомбовые удары.
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