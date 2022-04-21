Наступление на Луганскую область: оккупанты штурмуют Попасную, пытались закрепиться в части Рубежного 21 апреля, 08:07 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты пытаются проводить штурмы в Луганской области (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

В Луганской области российские оккупанты пытались закрепиться в западной и северо-западной частях Рубежного, однако потерпели неудачу.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Кроме того, оккупанты совершали безуспешные штурмовые действия в направлении Новотошковского.

Продолжается штурм Попасной.

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Гайдай отметил, что дома в Рубежном и Новодружеске разрушены российской армией, спасены пять человек. В Северодонецке не осталось ни одного уцелевшего продовольственного склада.

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На линии фронта отражены девять атак врага — уничтожены зенитный ракетный комплекс, танк, артиллерийская система, 10 единиц бронированной, две единицы специальной инженерной, две единицы автомобильной техники и вражеский склад с боеприпасами.

Подразделения ПВО сбили одну крылатую ракету и три беспилотных летательных аппарата типа Орлан-10.

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