На Бахмутском направлении оккупанты штурмуют Новолуганское и Спорное: имеют частичный успех — Генштаб
Оккупанты ведут штурмовые действия на Бахмутском направлении (Фото:Генштаб)
На Бахмутском направлении российские оккупанты ведут штурмовые действия в направлении населенного пункта Новолуганское, боевые действия продолжаются.
Об этом сообщает Генштаб.
Из ствольной артиллерии были обстреляны районы населенных пунктов Кодема, Новолуганское, Покровское, Берестовое, Спорное, Ивано-Дарьевка.
Оккупанты нанесли ракетно-авиационные удары неподалеку от Соледара, Спорного, Покровского и Шумов.
При поддержке огня артиллерии и авиации агрессор возобновил штурмовые действия в направлении населенного пункта Спирне, имеет частичный успех, боевые действия продолжаются.
На Донецком направлении основные усилия оккупантов сосредоточены на установлении контроля над территорией Луганской области в пределах административных границ. Террористические войска РФ пытаются восстановить транспортную инфраструктуру в тыловых районах.
На Краматорском направлении оккупанты обстреливали из ствольной артиллерии районы Белогоровки и Верхнекаменского. Нанесли ракетно-авиационный удар вблизи Славянска и Звановки.
На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях фиксируются обстрелы позиций Сил обороны из артиллерии разных калибров вдоль линии столкновения. Российские оккупанты ударили авиацией по населенному пункту Авдеевка.
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