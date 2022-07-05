На Бахмутском направлении оккупанты штурмуют Новолуганское и Спорное: имеют частичный успех — Генштаб 5 июля, 08:01 Оккупанты ведут штурмовые действия на Бахмутском направлении (Фото:Генштаб)

На Бахмутском направлении российские оккупанты ведут штурмовые действия в направлении населенного пункта Новолуганское, боевые действия продолжаются.



Об этом сообщает Генштаб.

Из ствольной артиллерии были обстреляны районы населенных пунктов Кодема, Новолуганское, Покровское, Берестовое, Спорное, Ивано-Дарьевка.

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Оккупанты нанесли ракетно-авиационные удары неподалеку от Соледара, Спорного, Покровского и Шумов.

При поддержке огня артиллерии и авиации агрессор возобновил штурмовые действия в направлении населенного пункта Спирне, имеет частичный успех, боевые действия продолжаются.

На Донецком направлении основные усилия оккупантов сосредоточены на установлении контроля над территорией Луганской области в пределах административных границ. Террористические войска РФ пытаются восстановить транспортную инфраструктуру в тыловых районах.

На Краматорском направлении оккупанты обстреливали из ствольной артиллерии районы Белогоровки и Верхнекаменского. Нанесли ракетно-авиационный удар вблизи Славянска и Звановки.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях фиксируются обстрелы позиций Сил обороны из артиллерии разных калибров вдоль линии столкновения. Российские оккупанты ударили авиацией по населенному пункту Авдеевка.



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