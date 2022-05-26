На Николаевском направлении оккупанты штурмовали Таврическое, успеха не имели — Генштаб

26 мая, 08:00
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Оккупанты не оставляют попыток выйти на административные границы Херсонской области (Фото:Генштаб)

Оккупанты не оставляют попыток выйти на административные границы Херсонской области (Фото:Генштаб)

На Николаевском направлении оккупанты пытаются улучшить тактическое положение и обеспечить выход на админграницы Херсонской области.

Война России против Украины — главные события 26 мая

Об этом сообщает Генштаб.

Агрессоры вели штурмовые действия в районе населенного пункта Таврическое, успеха не имели.

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На Криворожском направлении российские оккупанты безуспешно пытались вести штурмовые действия в районе населенного пункта Николаевка. Обстреливали гражданскую инфраструктуру вблизи Осокоровки, Трудолюбовки и Добрянки.

Противник продолжил инженерное оборудование позиций в районах населенных пунктов Чернобаевка, Правдино, Заря.

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Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Генштаб Война России против Украины

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