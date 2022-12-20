Оккупанты идут в наступление и пытаются восстановить утраченное положение: подробности от Генштаба 20 декабря, 08:01 Генштаб сообщил, что сейчас происходит на фронте (Фото:Генштаб)

Оккупационные войска РФ сосредотачивают усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях, на Лиманском — пытаются восстановить утраченное положение, ведут оборону на других направлениях.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба по состоянию на вторник, 20 декабря.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка, Червонопоповка и Серебрянское Луганской области, а также Верхнекаменное, Подгородное, Бахмут, Опытное, Курдюмовка, Красногоровка и Марьинка Донецкой области.

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В течение суток войска РФ нанесли четыре ракетных и 60 авиационных ударов, а также совершили более 80 обстрелов из реактивных систем залпового огня. В результате этих ударов пострадала гражданская инфраструктура и мирное население.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок оккупантов не обнаружено. Определенные подразделения вооруженных сил республики Беларусь и РФ продолжают находиться в приграничных с Украиной районах.

На Северском направлениииз минометов были обстреляны населенные пункты Тимоновичи, Карповичи и Костобобров Черниговской области, а также Нововасильевка, Кондратовка, Водологи, Запсилье и Ездецкое в Сумской области.

На Слобожанском направлении минометные и артиллерийские обстрелы по позициям украинских войск зафиксировали в районах населенных пунктов Стрелечья, Глубокое, Старица, Волчанск, Волоховка, Чугуновка и Двуречная Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии зафиксировали в районах населенных пунктов Котляровка, Крахмальное, Берестовое Харьковской области и Новоселовское, Стельмаховка, Макеевка, Площанка, Червонопоповка и Диброва Луганской области.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях войска РФ продолжают вести штурмовые действия, совершили обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по украинским позициям в районах 30 населенных пунктов, среди которых Верхнекаменское, Берестовое, Яковлевка, Соледар, Григоровка, Бахмутское, Бахмут, Часов Яр, Клищиевка, Андреевка, Курдюмовка, Авдеевка, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях зафиксировали артиллерийские обстрелы позиций украинских войск и гражданской инфраструктуры вдоль правого берега реки Днепр. Под удары попали районы населенных пунктов Темировка, Красное, Малые Щербаки и Плавни Запорожской области, а также Чернобаевка, Антоновка, Херсон, Никольское, Токаревка и Милово Херсонской области.