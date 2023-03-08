Генштаб о ситуации на фронте: Силы обороны отразили более 100 атак, оккупанты штурмуют Бахмут, несмотря на потери 8 марта, 07:13 Более 100 вражеских атак отразили украинские защитники (Фото:Генштаб)

Российские оккупационные войска сосредотачивают основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на среду, 8 марта.

Оккупанты продолжают безуспешные наступательные действия в районах Орехово-Васильевки, Дубово-Васильевки, Бахмута, Каменки, Авдеевки и Марьинки Донецкой области.

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За прошедшие сутки украинские защитники отразили более вражеских 100 атак на указанных направлениях.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Формирование вражеских наступательных группировок не обнаружено. Из минометов и артиллерии были обстреляны районы населенных пунктов Сеньковка и Карповичи Черниговской области; Стариково, Белополье, Голышевское, Павловка, Волфино и Грабовское Сумской области; 18 населенных пунктов Харьковской области, среди которых Уды, Ветеринарное, Стрелечья, Красное, Зеленое, Устиновка, Анискино, Шевяковка, Двуречная и Западное.

На Купянском и Лиманском направлениях войска РФ вели безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Гряниковка, Белогоровка, Спорное, Выемка, Невское и Федоровка. Вели огонь из артиллерии по районам населенных пунктов Путниково, Фиголевка, Двуречная, Гряниковка и Крохмальное Харьковской области; Новоселовское, Стельмаховка, Невское, Червонопоповка и Диброва Луганской области; Терны, Ямполь, Раздоловка и Федоровка в Донецкой области.

На Бахмутском направлении оккупанты, несмотря на значительные потери, продолжают штурмовать город Бахмут. Также вели безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Берховка, Дубово-Васильевка, Орехово-Васильевка, Богдановка, Ивановское и Клищеевка. За минувшие сутки только у Орехово-Васильевки войска РФ совершили более 30 безуспешных атак. Обстреляли из артиллерии районы населенных пунктов Орехово-Васильевка, Дубово-Васильевка, Бахмут, Богдановка, Ступочки, Предтечино, Александро-Шультино, Дилиевка, Железное и Нью-Йорк.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях войска РФ безуспешно наступали в направлении населенных пунктов Александрополь, Каменка, Северное, Водяное, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области. Только возле Марьинки зафиксировали более 20 атак. Под огонь попали более 25 населенных пунктов, в частности, Бердичи, Орловка, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Новомихайловка, Угледар и Пречистовка в Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты ведут оборону. Обстреляли районы более 30 населенных пунктов, недалеко от линии соприкосновения, в частности, Ольговское, Затишье, Чаривне, Павловку, Приморское Запорожской области, а также Качкаровку, Милово, Змиевку, Ивановку, Херсон и Инженерное.