Ожесточенные бои на Донбассе: оккупанты хотят захватить Бахмут и Углегорскую ТЭС — Генштаб 20 июля, 07:17 Генштаб рассказал об ожесточенных боях на Донбассе (Фото:REUTERS/Dmytro Smolienko)

На Донецком направлении агрессор обстрелял из ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Краматорск, Северск, Серебрянка, Григорьевка, Верхнекаменское, Спорное, Ивано-Дарьевка. Нанес авиационный удар неподалеку от Верхнекаменского.



Об этом сообщает Генштаб.

Также террористические войска РФ ведут штурмовые действия в направлении Ивано-Дарьевки, боевые действия продолжаются.

На Бахмутском направлении оккупанты ведут боевые действия с целью создания условий для проведения наступления на город Бахмут и овладения территорией Углегорской ТЭС.

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Из ствольной и реактивной артиллерии и танков вели огонь в районах населенных пунктов Берестово, Белогоровка, Яковлевка, Покровское, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина, Кодема. Вражеская авиация нанесла удары по Берестовому, Яковловке, Бахмуту, Вершине, Нью-Йорку и Покровскому.

Продолжаются боевые действия в направлении населенных пунктов Берестово, Вершина и Новолуганское.

На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях отмечены обстрелы в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Угледар, Новополь, Полтавка, Гуляйполе, Каменское и ряд других. Противник нанес авиаудар возле Авдеевки.

Оккупанты провели разведку боем в районе Новоселовки Второй и наступление в направлении Никольского, успеха не имели и отошли.

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