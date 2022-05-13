Ситуация на Азовстали: всю ночь продолжались обстрелы, оккупанты штурмуют завод на бронетехнике
Продолжается штурм Азовстали российской пехоты на бронетехнике (Фото:Azov Regiment/Handout via REUTERS)
Российские оккупанты всю ночь обстреливали Азовсталь в Мариуполе. Сейчас продолжается штурм комбината российской пехоты на бронетехнике.
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Об этом в комментарии Украинской правде рассказал заместитель командира полка Азов Святослав Паламарь (позывной Калина).
«Всю ночь продолжались обстрелы. Авиационные и артиллерийские. Продолжается штурм завода с помощью пехоты. То есть пехота штурмует с помощью бронетехники и танков, артиллерийских обстрелов», — сообщил он.
Утром 13 мая советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщал, что российские оккупанты начали наземную операцию, чтобы захватить Азовсталь.
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