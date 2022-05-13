Ситуация на Азовстали: всю ночь продолжались обстрелы, оккупанты штурмуют завод на бронетехнике

13 мая, 12:01
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Продолжается штурм Азовстали российской пехоты на бронетехнике (Фото:Azov Regiment/Handout via REUTERS)

Продолжается штурм Азовстали российской пехоты на бронетехнике (Фото:Azov Regiment/Handout via REUTERS)

Российские оккупанты всю ночь обстреливали Азовсталь в Мариуполе. Сейчас продолжается штурм комбината российской пехоты на бронетехнике.

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Об этом в комментарии Украинской правде рассказал заместитель командира полка Азов Святослав Паламарь (позывной Калина).

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«Всю ночь продолжались обстрелы. Авиационные и артиллерийские. Продолжается штурм завода с помощью пехоты. То есть пехота штурмует с помощью бронетехники и танков, артиллерийских обстрелов», — сообщил он.

Утром 13 мая советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщал, что российские оккупанты начали наземную операцию, чтобы захватить Азовсталь.

https://www.youtube.com/watch?v=OhuG67jA6WY
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Мариуполь Азовсталь Полк Азов Война России против Украины

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