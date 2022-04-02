Новый перехват от СБУ: среди российских оккупантов назревают бунты, солдаты шокированы огромными потерями

2 апреля, 12:01
Цей матеріал також доступний українською
Оккупанты шокированы тем, что каждый день им приходится отправлять колонны грузовиков с телами (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)

Оккупанты шокированы тем, что каждый день им приходится отправлять колонны грузовиков с телами (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)

Среди российских оккупантов растет недовольство высшим командованием РФ и назревают бунты, следует из перехваченного Службой безопасности Украины разговора.

Война России против Украины — главные события 2 апреля

Многие российские солдаты шокированы тем, что каждый день им приходится отправлять колонны грузовиков с телами, отметили в украинской спецслужбе.

Видео дня

«Не то, что себя жаль. Пацанов жалко и их родителей, когда ты каждый день видишь Уралы с 200-ми. Каждый день по 30 Уралов уезжает отсюда — и всем пох*й», — говорит один из оккупантов.

Он сказал жене, что зол на Владимира Путина, который обещал им триумфальное шествие, а втянул в затяжную войну, где России не победить.

«Уже больше месяца мы здесь е**мся…, а они взять ее (Украину) не могут. Путин… конченый человек. Здесь уже миллионы людей погибли», — жалуется оккупант.

Жена, чтобы успокоить его, рассказывает, что по телевизору показывали шаманку, которая еще в 2020 году предсказала войну с Украиной и пообещала ее завершение до 13 апреля.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Служба безопасности Украины (СБУ) Перехват Война России против Украины

Загрузка...
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X