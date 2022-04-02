Новый перехват от СБУ: среди российских оккупантов назревают бунты, солдаты шокированы огромными потерями 2 апреля, 12:01 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты шокированы тем, что каждый день им приходится отправлять колонны грузовиков с телами (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)

Среди российских оккупантов растет недовольство высшим командованием РФ и назревают бунты, следует из перехваченного Службой безопасности Украины разговора.



Война России против Украины — главные события 2 апреля



Многие российские солдаты шокированы тем, что каждый день им приходится отправлять колонны грузовиков с телами, отметили в украинской спецслужбе.

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«Не то, что себя жаль. Пацанов жалко и их родителей, когда ты каждый день видишь Уралы с 200-ми. Каждый день по 30 Уралов уезжает отсюда — и всем пох*й», — говорит один из оккупантов.

Он сказал жене, что зол на Владимира Путина, который обещал им триумфальное шествие, а втянул в затяжную войну, где России не победить.

«Уже больше месяца мы здесь е**мся…, а они взять ее (Украину) не могут. Путин… конченый человек. Здесь уже миллионы людей погибли», — жалуется оккупант.



Жена, чтобы успокоить его, рассказывает, что по телевизору показывали шаманку, которая еще в 2020 году предсказала войну с Украиной и пообещала ее завершение до 13 апреля.



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