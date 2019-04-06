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Оккупанты семь раз обстреляли позиции войск ВСУ - штаб ООС

Вчера, 18:16
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Оккупанты семь раз обстреляли позиции войск ВСУ - штаб ООС - фото

НВ

По состоянию на 18:00, в субботу, 6 апреля, оккупанты семь раз обстреляли позиции украинских войск в Донбассе, из них дважды - с применением вооружения, запрещенного Минскими договоренностями.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Враг обстреливал украинские опорные пункты из минометов калибра 120 мм, из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районах населенных пунктов Павлополь, Широкино, Пески, Старогнатовка, Авдеевка, Зайцево.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Потери противника уточняются.

Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных.

Теги:   Оккупант Операция Объединенных сил на Донбассе Война на Донбассе

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