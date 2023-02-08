Катастрофа для ЗАЭС. Из-за действий оккупантов в Каховском водохранилище резко падает уровень воды
Российские военные захватили Каховскую ГЭС в первые дни полномасштабного вторжения и теперь регулярно шантажируют Европу техногенной катастрофой (Фото:АР)
Оккупанты сбрасывают воду на Каховской ГЭС. Из-за этого уровень воды в Каховском водохранилище стремительно падает, что может привести к катастрофе на Запорожской АЭС.
Об этом сообщили в пресс-службе Запорожской ОВА.
Там отмечают, что уровень воды в 13,2 м является минимальным для забора воды в охлаждающий резервуар.
«В случае остановки подачи воды начнутся проблемы с охлаждением реакторов, что приведет к катастрофе», — отметил первый заместитель начальника ОВА Геннадий Тимченко.
Также сообщается, что несколько населенных пунктов, в том числе Энергодар, Бердянск и Мелитополь, столкнулись с проблемой водоснабжения.
«Особо остро вопрос водоснабжения встанет летом, когда естественный уровень воды значительно снижается», — добавили в ОВА.
В Укргидроэнерго сообщают, что неконтролируемый сброс воды на ГЭС происходит не из-за ее повреждения, а потому что россияне умышленно это делают, чтобы помешать ВСУ форсировать Днепр.