Оккупанты сбрасывают воду из Каховского водохранилища — ВВС
Каховское водохранилище (Фото:wikimedia.org)
Российские оккупанты третий день спускают воду из Каховского водохранилища в Херсонской области.
Об этом сообщает BBC.
Отмечено, что так называемый "глава" оккупационной администрации Новокаховского района Владимир Леонтьев заявил, что с Каховского водохранилища сбрасывается вода якобы для того, чтобы снизить масштабы ущерба в случае разрушения плотины на Каховской ГЭС.
Источники BBC подтвердили, что россияне уже третий день спускают воду с водохранилища.
Леонтьев также заявил, что ГЭС продолжает работать, при этом три агрегата вышли из строя.
«В последнюю неделю увеличен сброс воды, чтобы в случае негативного развития событий количество воды, которое хлынет вниз по течению, было меньше», – сказал он.
По данным украинской разведки, российские оккупанты еще в апреле заминировали Каховскую ГЭС и сейчас проводят работы по минированию шлюзов и опор. В ГУР заявили, что сейчас на дамбе установлены два КамАЗа без водителей, полностью загруженные ящиками со взрывчаткой.
20 октября президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что Россия готовится устроить новый масштабный теракт — взорвать дамбу Каховской ГЭС в Херсонской области, откуда наступление ВСУ постепенно вытесняет российских оккупантов.
В Оперативном командовании Юг отметили, что российские оккупанты, вероятно, пока оставляют возможность подрыва Каховской ГЭС «на крайний случай», в частности, если рухнет их оборона в Херсонской области.