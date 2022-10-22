Оккупанты сбрасывают воду из Каховского водохранилища — ВВС 22 октября, 17:38 Каховское водохранилище (Фото:wikimedia.org)

Российские оккупанты третий день спускают воду из Каховского водохранилища в Херсонской области.



Об этом сообщает BBC.

Отмечено, что так называемый "глава" оккупационной администрации Новокаховского района Владимир Леонтьев заявил, что с Каховского водохранилища сбрасывается вода якобы для того, чтобы снизить масштабы ущерба в случае разрушения плотины на Каховской ГЭС.



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Источники BBC подтвердили, что россияне уже третий день спускают воду с водохранилища.



Леонтьев также заявил, что ГЭС продолжает работать, при этом три агрегата вышли из строя.



«В последнюю неделю увеличен сброс воды, чтобы в случае негативного развития событий количество воды, которое хлынет вниз по течению, было меньше», – сказал он.



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По данным украинской разведки, российские оккупанты еще в апреле заминировали Каховскую ГЭС и сейчас проводят работы по минированию шлюзов и опор. В ГУР заявили, что сейчас на дамбе установлены два КамАЗа без водителей, полностью загруженные ящиками со взрывчаткой.



20 октября президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что Россия готовится устроить новый масштабный теракт — взорвать дамбу Каховской ГЭС в Херсонской области, откуда наступление ВСУ постепенно вытесняет российских оккупантов.



В Оперативном командовании Юг отметили, что российские оккупанты, вероятно, пока оставляют возможность подрыва Каховской ГЭС «на крайний случай», в частности, если рухнет их оборона в Херсонской области.

