Оккупанты сбили свой боевой вертолет в Херсонской области 27 июля, 02:27 Российская ПВО сбила свой ударный Ка-52 (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)

За прошедшие сутки, 26 июля, три российских вертолета Ка-52 в Херсонской области планировали атаковать подразделения ВСУ. Вместо этого россияне нанесли удар по своему вертолету.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.



Возвращаясь, вертолеты оккупантов попали под «дружественный» огонь испуганных расчетов противовоздушной обороны российских войск.

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«Российская ПВО никогда не отличалась точностью, поэтому захватчики сбили всего один свой ударный Ка-52 из трех. А жаль», — говорится в сообщении.

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