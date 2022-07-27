Оккупанты сбили свой боевой вертолет в Херсонской области
Российская ПВО сбила свой ударный Ка-52 (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)
За прошедшие сутки, 26 июля, три российских вертолета Ка-52 в Херсонской области планировали атаковать подразделения ВСУ. Вместо этого россияне нанесли удар по своему вертолету.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Возвращаясь, вертолеты оккупантов попали под «дружественный» огонь испуганных расчетов противовоздушной обороны российских войск.
«Российская ПВО никогда не отличалась точностью, поэтому захватчики сбили всего один свой ударный Ка-52 из трех. А жаль», — говорится в сообщении.
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