Российские войска сбили собственный истребитель Су-34 над Алчевском — видео

18 июля, 13:00
В небе над Алчевском оккупанты сбили собственный истребитель (Фото:Стратком ВСУ/Telegram)

В небе над Алчевском оккупанты сбили собственный истребитель (Фото:Стратком ВСУ/Telegram)

Российские оккупационные войска сбили собственный истребитель Су-34 в небе над оккупированным Алчевском Луганской области.

Об этом сообщает Стратегическое командование ВСУ, опубликовав в Telegram соответствующие фото и видео.

На опубликованном ролике оператор говорит, что сбили украинских самолет, однако на истребителе видна надпись ВКС России.

Видео дня

Ранее сообщалось, что утром 18 июля в Новой Каховке Херсонской области прогремели взрывы на вражеских складах с боеприпасами.

https://www.youtube.com/embed/Z50z_XzMSbU
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Алчевск Луганская область Су-34 Истребитель Война России против Украины

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