Российские войска сбили собственный истребитель Су-34 над Алчевском — видео 18 июля, 13:00 В небе над Алчевском оккупанты сбили собственный истребитель (Фото:Стратком ВСУ/Telegram)

Российские оккупационные войска сбили собственный истребитель Су-34 в небе над оккупированным Алчевском Луганской области.

Об этом сообщает Стратегическое командование ВСУ, опубликовав в Telegram соответствующие фото и видео.

На опубликованном ролике оператор говорит, что сбили украинских самолет, однако на истребителе видна надпись ВКС России.

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Ранее сообщалось, что утром 18 июля в Новой Каховке Херсонской области прогремели взрывы на вражеских складах с боеприпасами.

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