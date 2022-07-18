Российские войска сбили собственный истребитель Су-34 над Алчевском — видео
В небе над Алчевском оккупанты сбили собственный истребитель (Фото:Стратком ВСУ/Telegram)
Российские оккупационные войска сбили собственный истребитель Су-34 в небе над оккупированным Алчевском Луганской области.
Об этом сообщает Стратегическое командование ВСУ, опубликовав в Telegram соответствующие фото и видео.
На опубликованном ролике оператор говорит, что сбили украинских самолет, однако на истребителе видна надпись ВКС России.
Ранее сообщалось, что утром 18 июля в Новой Каховке Херсонской области прогремели взрывы на вражеских складах с боеприпасами.
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