В Луганской области оккупанты сбежали от украинских пограничников и ВСУ, оставив зенитную установку и боеприпасы 11 марта, 15:27 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты сбежали и оставили зенитную установку и боеприпасы (Фото:Госпогранслужба Украины)

В Луганской области деморализованные оккупанты сбежали от военнослужащих ВСУ и украинских пограничников.

Об этом сообщила Госпогранслужба.

«Враг оставил защитникам Украины трофейный ГАЗ-66, загруженный гранатами и патронами и зенитную установку. Патроны и гранаты мы постараемся вернуть, но не таким образом, который врагу понравится», — говорится в сообщении.

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