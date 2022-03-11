В Луганской области оккупанты сбежали от украинских пограничников и ВСУ, оставив зенитную установку и боеприпасы

11 марта, 15:27
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Оккупанты сбежали и оставили зенитную установку и боеприпасы (Фото:Госпогранслужба Украины)

Оккупанты сбежали и оставили зенитную установку и боеприпасы (Фото:Госпогранслужба Украины)

В Луганской области деморализованные оккупанты сбежали от военнослужащих ВСУ и украинских пограничников.

Об этом сообщила Госпогранслужба.

«Враг оставил защитникам Украины трофейный ГАЗ-66, загруженный гранатами и патронами и зенитную установку. Патроны и гранаты мы постараемся вернуть, но не таким образом, который врагу понравится», — говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/DPSUkraine/posts/293501116222099
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Луганская область Война России против Украины

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