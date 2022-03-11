В Луганской области оккупанты сбежали от украинских пограничников и ВСУ, оставив зенитную установку и боеприпасы
Оккупанты сбежали и оставили зенитную установку и боеприпасы (Фото:Госпогранслужба Украины)
В Луганской области деморализованные оккупанты сбежали от военнослужащих ВСУ и украинских пограничников.
Об этом сообщила Госпогранслужба.
«Враг оставил защитникам Украины трофейный ГАЗ-66, загруженный гранатами и патронами и зенитную установку. Патроны и гранаты мы постараемся вернуть, но не таким образом, который врагу понравится», — говорится в сообщении.
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