«Пацаны просто берут и уезжают». Оккупанты сбегают из армии РФ, несмотря на угрозы расстрелов и наказаний — перехват СБУ

27 мая, 10:08
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Оккупанты бегут из армии РФ (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины)

Оккупанты бегут из армии РФ (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины)

СБУ перехватила телефонный разговор оккупантов, из которого следует, что из армии РФ бегут, несмотря на угрозы расстрелов и наказаний со стороны командования.

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«Пацаны просто берут и уезжают уже. Нашу бригаду по-любому будут расформировывать, потому что много людей уволилось. Вот уезжает, например, один человек по истечении срока контракта… прыгает в КаМАЗ, а за ним еще 8 человек прыгают, которые хотят уволиться сами по несоблюдению. И они просто едут, короче, и увольняются. И вот так вот, постоянно», — рассказывает оккупант своей жене.

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Он надеется, что ему также разрешат вернуться домой в конце мая — как раз по завершению 90 дней, на которые якобы рассчитана «спецоперация».

https://www.youtube.com/embed/LSy4hyK9J5M
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Служба безопасности Украины (СБУ) Перехват Война России против Украины

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