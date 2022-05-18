Ночь прошла неспокойно. Российские оккупанты из артиллерии и минометов обстреляли Сумскую область, попали в частный дом — ОВА 18 мая, 10:06 Цей матеріал також доступний українською Российские оккупанты попали в частный дом (Фото:t.me/Zyvytskyy)

Российские оккупанты из артиллерии и минометов обстреляли Сумскую область, было попадание в частный дом.

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Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

«Ночь на Сумщине прошла снова неспокойно. С вечера начались обстрелы из артиллерии и минометов с российской стороны по территории Сумского района», — написал он.

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По его словам, украинские военные отбили атаку врага ответным огнем, с нашей стороны пострадавших нет.

Живицкий добавил, что в полшестого утра россияне со своей территории обстреляли село Дмитровка, Ахтырского района.

«Пострадавших нет, но было попадание в частный дом мирных жителей», — написал он.

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