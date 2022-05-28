Оккупанты из самолета обстреляли Сумскую область неуправляемыми ракетами

28 мая, 19:15
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Последствия обстрела Сумской области (Фото:Госпогранслужба)

Последствия обстрела Сумской области (Фото:Госпогранслужба)

В субботу, 28 мая, российские войска обстреляли приграничные районы Сумской области с воздуха и из минометов.

Война России против Украины — главные события 28 мая

Об этом сообщила Госпогранслужба в Telegram.

«Сегодня после 16:00 вражеский самолет совершил шесть пусков неуправляемыми ракетами по приграничным территориям Сумского района. Ракеты попадали за пределами населенных пунктов», — говорится в сообщении.

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Кроме того, сегодня после 12:00 россияне выпустили пять мин со стороны российского населенного пункта Троебортное по приграничной территории Шосткинского района.

Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Сумская область Война России против Украины

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