Зеленский: Оккупанты сами будут нуждаться в гуманитарных коридорах, если не прекратят срывать спасение людей

11 марта, 14:42
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Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Reuters)

Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Reuters)

Если российские оккупанты снова будут стрелять и срывать спасение людей, они получат такой ответ мира, что и сами будут нуждаться в гуманитарных коридорах, подчеркнул президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении.

Он также сообщил, что украинские чиновники 11 марта организовали 12 гуманитарных коридоров.

«Грузы с продуктами, водой и лекарствами уже в пути. Изюм, Энергодар, Волноваха, Роды, Буча, Гостомель, Бородянка, Андреевка, Козаровичи, Микуличи, Макаров и, конечно, Мариуполь», — отметил Зеленский.

https://www.youtube.com/embed/OPfiszDF69o

Украинские военные обеспечили тишину, чтобы гуманитарные коридоры работали, подчеркнул президент.

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Редактор: Диана Ковалева

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Теги:   Российские войска Гуманитарный коридор Владимир Зеленский Война России против Украины

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