Привлекают резервы, пополняют запасы. Оккупанты перегруппировываются и готовятся продолжать наступательные действия — Генштаб 13 марта, 16:05 Цей матеріал також доступний українською Конвой российских войск в районе Волновахи (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

По состоянию на 12:00 13 марта российские оккупанты продолжают наступательную операцию против Украины на Полесском, Северском, Слобожанском, Донецком, Таврическом и Южнобужском направлениях.



Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Сообщается, что оккупанты проводят мероприятия по восстановлению боеспособности и перегруппировке войск, а также осуществляют подготовку к продолжению наступательных действий.



Российские военные преступники производят ракетно-бомбовые удары и артиллерийское поражение объектов гражданской инфраструктуры украинских городов Чернигова, Сум, Николаева, Мариуполя, Авдеевки, Волновахи и пригородов крупных населенных пунктов по всей территории Украины, а также по группировкам войск ВСУ.

В ходе перегруппировки войск противника осуществляется подготовка дополнительных подразделений для ведения боевых действий территории Украины. По имеющейся у Генштаба информации, в течение 9−10 марта в РФ перемещено 800 военнослужащих 102-й военной базы (Гюмри, Армения) Южного военного округа для дальнейшего опрокидывания в зону боевых действий. До 1500 человек 40-й отдельной бригады морской пехоты (Петропавловск-Камчатский) Тихоокеанского флота железнодорожными эшелонами отправляются в Республику Беларусь. В 820 главном центре предупреждение о ракетном нападении (Солнечногорск) проводится отбор личного состава для участия в боевых действиях против Украины.

В целях срочного пополнения потерь оккупационных войск ВС РФ перекидывают часть «миротворческого» контингента из Нагорного Карабаха (Азербайджан) в Украине. Также, по имеющейся информации, привлекается большое количество боевиков-наемников из других стран (Сирия, Сербия).

Кроме того, врагом производится воздушная разведка военных и гражданских объектов на территории Украины.



На Полесском направлении противник определенным составом сил удерживает позиции в районе населенных пунктов Полесское, Иванков, Липовка, Копылов, Мотыжин, Бузова, Гореничи, Ирпень, Синяк, Казаровичи и Сухолучье. Пока активных наступательных действий не проводит. Враг предпринимает попытки наладить систему материально-технического обеспечения и восстанавливает боевую технику. На территории Республики Беларусь в районе населенного пункта Куличиха, в 17 км от Государственной границы Украины, врагом развернута база ремонта и восстановления военной техники.

На Северском направлении противник силами отдельных подразделений из состава Центрального военного округа удерживает позиции вблизи населенных пунктов Любеч, Славутич, Коврита, Золотинка, Мена, Браница, Калита, Богдановка, Лукаши, Ромны, Недригайлов. Активных наступательных действий не ведет, основные усилия сосредоточены на совершенствовании системы логистического обеспечения группировки.

На Слобожанском направлении враг определенным составом сил осуществляет удержание позиций в районах населенных пунктов Северодонецк, Сватово, Купянск, Большая Писаревка, Московский Бобряк, Лебедин. Продолжает формирование дополнительных подразделений, закрепляется на достигнутых рубежах, осуществляет перегруппировку войск, восстанавливает боеспособность подразделений, пополняет запасы боеприпасов и горюче-смазочных материалов с целью блокирования Харькова и захвата города Изюм. Активные наступательные действия не отмечены, за исключением города Изюм, где противник пытается овладеть населенным пунктом.



На Донецком и Таврическом направлениях противник удерживает позиции в районе населенных пунктов Борово, Терново, Новокраснянка, Луганское, Горловка, Пантелеймоновка, Новотроицкое и Гуляйполе.

При поддержке армейской авиации пытается развить наступление на Волновахском направлении. В Генштабе сообщают, что войска противника овладели населенными пунктами Старомлиновка, Евгеньевка, Павловка, Егоровка и были остановлены на невыгодных рубежах.

Оккупанты оказывают огневое влияние по позициям украинских войск в районе Северодонецка. При поддержке артиллерии совершили штурмовые действия и овладели восточными окрестностями населенного пункта Рубежное.

В Южнобужском направлении активных наступательных действий враг не проводил. Активно производит воздушную разведку. Продолжает продвижение в направлении Кривого Рога. В течение суток оккупанты продолжили продвижение по направлению на Архангельское и Нововоронцовку, но были остановлены.

По всем направлениям наступления противник активно прикрывается гражданской инфраструктурой и мирным населением.

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