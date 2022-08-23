Сводка Генштаба. Оккупанты РФ безуспешно пытались продвинуться в направлениях Бахмута и Красногоровки

23 августа, 19:21
Украинский боец возле линии фронта в Николаевской области, 10 августа 2022 года (Фото:REUTERS/Anna Kudriavtseva)

Украинский боец возле линии фронта в Николаевской области, 10 августа 2022 года (Фото:REUTERS/Anna Kudriavtseva)

Армия РФ в ходе наступления на Авдеевском направлении пыталась прорвать оборону украинских войск и продвинуться в районы Красногоровки, Первомайского и Невельского. Однако не имела успеха и хаотично отступила.

Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 18:00 вторника, 23 августа.

Главное из ситуации на фронте.

  • На Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка остается без существенных изменений — оккупанты задействовали ствольную артиллерию для обстрелов недалеко от Николаевки и Железного Моста Черниговской области.
  • Россия открывала огонь по районам ряда населенных пунктов на Харьковском направлении, а также нанесла авиаудары. Для того чтобы провести разведку и корректировать огонь, россияне задействовали беспилотник.
  • На Славянском направлении обстрелы РФ зафиксировали возле Норцовки, Долины и Дубровного, авиаудар — неподалеку от Богородичного. Враг задействовал БпЛА в районе Новой Дмитровки. Также россияне открывали огонь из артиллерии разных типов на Краматорском направлении.
  • На Бахмутском — оккупанты неудачно попытались провести разведку боем в направлении населенного пункта Зайцево, отошли. Наступательными и штурмовыми действиями противник пытался продвинуться в направлении Соледара, Кодемы, Бахмута, Зайцевого и Курдюмовки. Однако успеха не имел и отошел.
  • На Новопавловском направлении враг неудачно пытался улучшить тактическое положение в направлениях Новомихайловки и Золотой Нивы. На Запорожском — открывал огонь по ряду населенных пунктов и наносил авиаудары.
  • В Южнобужском направлении армия РФ задействовала танки, ствольную артиллерию и РСЗО для обстрелов районов ряда населенных пунктов. Нанесла авиаудары возле Трудолюбовки, Андреевки и Новогригорьевки, а также задействовала БпЛА.

Видео дня

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02GfC7o4QgR9yXhenYHLYGoyDgZcQUwfwTP332qwCmD25HVzhLawBj2jLwcXtKWdJKl

Ранее глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что российские оккупанты зашли на 500 метров в село Благодатное. По его словам, в ближайшее время украинские военные смогут выбить захватчиков из населённого пункта.

Группа Вагнер – демонстрация неспособности российских генералов – Юрий Бутусов
https://www.youtube.com/watch?v=yBQG1cJ5UWo
Редактор: Катерина Денисова

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Теги:   Война России против Украины Генштаб ВСУ

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