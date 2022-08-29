Генштаб сообщил о бессмысленной попытке оккупантов провести разведку боем на Славянском направлении 29 августа, 07:24 ВСУ отразили штурм оккупантов на Славянском направлении (Фото:REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy)

На Славянском направлении оккупанты пытались провести бессмысленную разведку боем в районе населенного пункта Долина. Понесли потери и отошли.



Как сообщает Генштаб в утренней сводке, также войска РФ пытались улучшить тактическое положение и вели штурмовые действия возле Богородичного, успеха не имели.

На этом же направлении зафиксированы обстрелы из танков, ствольной артиллерии и РСЗО недалеко от Курульки, Бражковки, Богородичного, Краснополья и Адамовки.

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Армия РФ активно задействовала разведывательные БПЛА.

На Харьковском направлении из танков, боевых машин, ствольной и реактивной артиллерии были обстреляны территории вблизи Победы, Светличного, Гусаровки, Борщевой, Залимана, Слатиного, Нового, Ивановки, Русской Лозовой и Сосновки. Вражеская авиация нанесла удар возле Нового.

Оккупанты продолжают интенсивное ведение воздушной разведки БПЛА.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях — без особых изменений. На последнем из ствольной артиллерии была обстреляна гражданская инфраструктура в районах населенных пунктов Белополье, Гай, Екатериновка, Мирополье и Водологи Сумской области. Оккупанты вели воздушную разведку БПЛА.



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