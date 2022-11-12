Оккупанты уже отказались от идеи переносить «столицу» Херсонской области в Геническ 12 ноября, 23:24 Жители Херсона празднуют его освобождение, 12 ноября (Фото:REUTERS/Lesko Kromplitz)

Российские оккупанты к концу дня 12 ноября отказались от идеи переносить «столицу» Херсонской области в Геническ после освобождения украинскими войсками Херсона.

Об этом сообщило российское прпагандистское агентство ТАСС со ссылкой на оккупационную «военно-гражданскую администрацию» региона.

«Никаких официальных решений о переносе столицы Херсонской области не принималось. Геническ стал городом, где временно находится ряд ведомств и структур органов власти региона», — заявил ее представитель.

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Ранее коллаборант Александр Фомин, которого российские оккупанты назначили «пресс-секретарем заместителя главы правительства» Херсонской области заявил, что «административной столицей» Херсонской области после деоккупации ВСУ Херсона станет Геническ.

11 ноября, ВСУ зашли в Херсон, который был оккупирован с первых дней полномасштабной войны России против Украины. В городе уже развеваются украинские флаги, в том числе и над зданием ОГА.

Президент Украины Владимир Зеленский под вечер подтвердил, что ВСУ освобождают Херсон. Но город еще не полностью зачищен от российских оккупантов. В Минобороны отмечают, что зачистка может занять несколько недель.

В общей сложности по состоянию на утро 12 ноября ВСУ освободили более 3 тыс. квадратных километров на юге. По данным Генштаба, украинские силы уже подошли к реке Днепр в отдельных районах Херсонской области.

9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу по предложению командующего российским вторжением в Украину генерала Сергея Суровикина приказал отвести российские войска из оккупированного Херсона на левый берег Днепра.

Утром 11 ноября минобороны РФ отчиталось об отступлении из Херсона. В ведомстве заявили, что всего на левый берег Днепра было выведено более 30 тысяч российских военнослужащих и около 5 тысяч единиц вооружений и военной техники.

